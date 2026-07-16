AGENDA · Annot
Chapelle Notre-Dame de Vérimande, Chapelle Notre Dame de Vérimande, Annot
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame de Vérimande · Annot
Informations pratiques
Chapelle Notre-Dame de Vérimande Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Notre Dame de Vérimande Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Venez découvrir l’hsitoire de cette chapelle entièrement restaurée !
Chapelle Notre Dame de Vérimande Promenade de Vérimande, 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir l’hsitoire de cette chapelle entièrement restaurée !
©CCAPV
À voir aussi à Annot (Alpes-de-Haute-Provence)
- Train des Pignes historique et locomotive à vapeur, Gare Train des pignes, Annot 19 septembre 2026
- Les traditions provençales au pays gavot, Musée Regain, Annot 19 septembre 2026