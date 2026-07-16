Chapelle Notre-Dame de Vérimande, Chapelle Notre Dame de Vérimande, Annot

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame de Vérimande · Annot

Informations pratiques

Chapelle Notre-Dame de Vérimande Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Notre Dame de Vérimande Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Venez découvrir l’hsitoire de cette chapelle entièrement restaurée !

Chapelle Notre Dame de Vérimande Promenade de Vérimande, 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir l’hsitoire de cette chapelle entièrement restaurée !

©CCAPV