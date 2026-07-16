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Chapelle Notre-Dame de Vérimande, Chapelle Notre Dame de Vérimande, Annot

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame de Vérimande · Annot

Chapelle Notre-Dame de Vérimande, Chapelle Notre Dame de Vérimande, Annot

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre Dame de Vérimande
Adresse
Promenade de Vérimande, 04240 Annot
Ville
04240 Annot
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Chapelle Notre-Dame de Vérimande Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Notre Dame de Vérimande Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Venez découvrir l’hsitoire de cette chapelle entièrement restaurée !

Chapelle Notre Dame de Vérimande Promenade de Vérimande, 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir l’hsitoire de cette chapelle entièrement restaurée !

©CCAPV

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