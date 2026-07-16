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Les traditions provençales au pays gavot, Musée Regain, Annot

samedi 19 septembre 2026 · Musée Regain · Annot

Les traditions provençales au pays gavot, Musée Regain, Annot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Regain
Adresse
rue du four 04240 Annot
Ville
04240 Annot
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Les traditions provençales au pays gavot 19 et 20 septembre Musée Regain Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les expositions du musée Regain et de la salle préhistoire « Louis Barral ». Exposition temporaire 2026 : Les traditions provençales au pays gavot.

Musée Regain rue du four 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez les expositions du musée Regain et de la salle préhistoire « Louis Barral ». Exposition temporaire 2026 : Les traditions provençales au pays gavot.

©Mairie Annot

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