Les traditions provençales au pays gavot, Musée Regain, Annot

Informations pratiques

Les traditions provençales au pays gavot 19 et 20 septembre Musée Regain Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les expositions du musée Regain et de la salle préhistoire « Louis Barral ». Exposition temporaire 2026 : Les traditions provençales au pays gavot.

Musée Regain rue du four 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez les expositions du musée Regain et de la salle préhistoire « Louis Barral ». Exposition temporaire 2026 : Les traditions provençales au pays gavot.

©Mairie Annot