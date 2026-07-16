Train des Pignes historique et locomotive à vapeur, Gare Train des pignes, Annot
samedi 19 septembre 2026 · Gare Train des pignes · Annot
Informations pratiques
Train des Pignes historique et locomotive à vapeur 19 et 20 septembre Gare Train des pignes Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
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Venez faire l’expérience d’un trajet avec la locomotive à vapeur !
Aux horaires de circulation des trains : www.traindespignes.fr
Circulations de la locomotive « Bretonne » E327 de 1909, de la locomotive E 211 « Portugaise » de 1923 et l’autorail Renault ZZ6 de 1936. RDV à la gare.
Trajet en train payant. Sur réservation.
Infos : 07 81 92 67 75
Gare Train des pignes 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 92 67 75 »}] [{« link »: « http://www.traindespignes.fr »}]
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©CCAPV
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