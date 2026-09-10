Chapelle Notre-Dame des Mariniers, Chapelle Notre-Dame des Mariniers, Saint-Symphorien-d’Ozon

Informations pratiques

Chapelle Notre-Dame des Mariniers Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame des Mariniers Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La chapelle rurale des Mariniers du Rhône est un ancien oratoire entouré de champs. Le bâti se compose d’un chœur muni d’une voute en berceau brisé du XIIIe siècle sur laquelle a été découvert un décor peint du XVIIIe, dégagé et restauré en 2008. Déposé, le médaillon central d’une voute en brique édifiée par-dessous, a été restauré en 2023. La nef et la sacristie sont des extensions des XVIIe et XIXe siècles. Les ex-voto en remerciement à la Vierge Mairie, peints, brodés ou sur plaques de marbre sont dignes d’intérêt notamment pour les représentations de barques naviguant sur le Rhône jusqu’aux années 1830 avant le développement de la navigation à vapeur, du temps des chevaux de halage.

Chapelle Notre-Dame des Mariniers Rue du Repos, 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 83 00 12 84 http://www.saintsymphoriendozon.fr Chapelle rurale de Notre-Dame-des-Mariniers du Rhône. Ancien oratoire, la chapelle se compose d’un chœur muni d’une voute en berceau brisé du XIIIe siècle, sur laquelle a été découvert un décor peint du XVIIIe, dégagé en 2008. Déposé, le médaillon central d’une voûte en briques édifiée au dessous, a été restauré en 2023. La nef et la sacristie sont des XVIIe et XIXe siècles. Les ex-voto en remerciements à la Vierge Marie, peints, brodés ou sur plaques de marbre, sont dignes d’intérêt notamment pour les représentations des barques naviguant sur le Rhône antérieures à la navigation à vapeur, du temps des chevaux de hallage.

La chapelle rurale des Mariniers du Rhône est un ancien oratoire entouré de champs. Le bâti se compose d’un chœur muni d’une voute en berceau brisé du XIIIe siècle sur laquelle a été découvert un du…

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