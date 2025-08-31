Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray Cumeray Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Cumeray · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray
Cumeray Chemin du lavoir Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette chapelle du 17e siècle est fondée en 1656 par Judith de Ver afin d’honorer la mémoire de son défunt époux François de Launay.
Ouverture exceptionnelle et visite par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
Cumeray Chemin du lavoir Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This 17th-century chapel was founded in 1656 by Judith de Ver to honor the memory of her late husband, François de Launay.
L’événement Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Les Heures Musicales de Cunault Choeur Mikrokosmos Gennes-Val-de-Loire 16 août 2026
- La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire 30 août 2026
- Théâtre Frankenstein Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Pièce de théâtre CheMinS Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Les premiers champignons de l’automne Gennes-Val-de-Loire 13 septembre 2026