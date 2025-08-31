Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray Cumeray Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray

Cumeray Chemin du lavoir Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette chapelle du 17e siècle est fondée en 1656 par Judith de Ver afin d’honorer la mémoire de son défunt époux François de Launay.

Ouverture exceptionnelle et visite par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Cumeray Chemin du lavoir Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 17th-century chapel was founded in 1656 by Judith de Ver to honor the memory of her late husband, François de Launay.

L’événement Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME