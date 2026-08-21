Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison « France services », Chapelle St Joseph – Maison France Services, Baugé

Informations pratiques

Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison « France services » 19 et 20 septembre Chapelle St Joseph – Maison France Services Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de dessins graphiques « écoutes-voir ! » Mickaël Menini-M

Chapelle St Joseph – Maison France Services 49150 Baugé-en-Anjou Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 10 74 15 rue Legoulz de la boulaie 49150 Baugé-en-Anjou

Chapelle adossé à la Maison France Services

Exposition de dessins graphiques « écoutes voir ! » Mickaël Menini-M

Mickaël Menini-M