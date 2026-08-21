Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison « France services », Chapelle St Joseph – Maison France Services, Baugé
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle St Joseph - Maison France Services · Baugé
Informations pratiques
Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison « France services » 19 et 20 septembre Chapelle St Joseph – Maison France Services Maine-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de dessins graphiques « écoutes-voir ! » Mickaël Menini-M
Chapelle St Joseph – Maison France Services 49150 Baugé-en-Anjou Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 10 74 15 rue Legoulz de la boulaie 49150 Baugé-en-Anjou
Chapelle adossé à la Maison France Services
Exposition de dessins graphiques « écoutes voir ! » Mickaël Menini-M
Mickaël Menini-M
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