Chapelle Saint-Roch, Chapelle Saint-Roch, Lambesc

Informations pratiques

Chapelle Saint-Roch 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Roch Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite en 1643, cette chapelle s’élève sur l’emplacement d’une léproserie, La Maladière, abandonnée en 1585. La chapelle, aujourd’hui communale, accueille l’Église protestante pour la célébration du culte.

Chapelle Saint-Roch Avenue de Badonviller, 13410 Lambesc, France Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442382719 https://www.lambesc.fr/ma-ville/decouvrez-lambesc/patrimoine/chapelles-et-couvents Construite en 1643 sur l’initiative de la congrégation Notre dame de la Rose, cette chapelle s’élève sur l’emplacement d’une léproserie, La Maladie, abandonnée en 1585.

De forme rectangulaire, elle se termine par une abside en triangle tronqué. Une seule fenêtre très étroite, dans le mur côté nord s’ouvre sur le chœur. La façade, presque un carré, donne à ce petit monument une impression de solidité. La porte rectangulaire n’a qu’un linteau droit, formant une corniche, pour seul décor, ainsi qu’un oculus comme source de lumière interne. Le tout est surmonté d’un clocheton, très simple dont la cloche porte l’inscription suivante : “Dieu, Le roi, La France”.

Sous la Révolution, la chapelle est vendue comme bien national. En 1820, mise en vente par son propriétaire, un groupe de sept Lambescains l’achète pour la remettre en état et en faire don à la paroisse en 1821.

La chapelle appartient aujourd’hui à la commune qui en laisse la jouissance à l’Église Protestante pour la célébration du culte.

Construite en 1643, cette chapelle s’élève sur l’emplacement d’une léproserie, La Maladière, abandonnée en 1585. La chapelle, aujourd’hui communale, accueille l’Église protestante pour la célébration…

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