Chapelle Saint Roch Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Roch Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Chapelle Saint Roch Journées du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche de 15h à 19h. Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Construite en 1643, cette chapelle s’élève sur l’emplacement d’une léproserie, La Maladière, abandonnée en 1585. La chapelle, aujourd’hui communale, accueille l’Eglise protestante pour la célébration du culte.

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Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 25 58 96

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English :

Built in 1643, this chapel stands on the site of a leper colony, La Maladière, abandoned in 1585. Today, the chapel is used by the Protestant Church for worship.

L’événement Chapelle Saint Roch Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc