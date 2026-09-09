Chapelle Saint Roch Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Roch Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Roch · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Chapelle Saint Roch Journées du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche de 15h à 19h. Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Construite en 1643, cette chapelle s’élève sur l’emplacement d’une léproserie, La Maladière, abandonnée en 1585. La chapelle, aujourd’hui communale, accueille l’Eglise protestante pour la célébration du culte.
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Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 25 58 96
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English :
Built in 1643, this chapel stands on the site of a leper colony, La Maladière, abandoned in 1585. Today, the chapel is used by the Protestant Church for worship.
L’événement Chapelle Saint Roch Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc
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