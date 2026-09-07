AGENDA · Fréjus
Chapelle Sainte-Brigitte, Chapelle Sainte-Brigitte, Fréjus
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Brigitte · Fréjus
Informations pratiques
Chapelle Sainte-Brigitte 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Brigitte Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez exceptionnellement cette chapelle grâce aux membres passionnés du comité de quartier.
Chapelle Sainte-Brigitte Avenue Pierre Niéto, 83600 Fréjus Fréjus 83603 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez exceptionnellement cette chapelle grâce aux membres passionnés du comité de quartier.
DR
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