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Chapelle Sainte-Brigitte, Chapelle Sainte-Brigitte, Fréjus

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Brigitte · Fréjus

Chapelle Sainte-Brigitte, Chapelle Sainte-Brigitte, Fréjus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte-Brigitte
Adresse
Avenue Pierre Niéto, 83600 Fréjus
Ville
83603 Fréjus
Département
Var

Chapelle Sainte-Brigitte 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Brigitte Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez exceptionnellement cette chapelle grâce aux membres passionnés du comité de quartier.

Chapelle Sainte-Brigitte Avenue Pierre Niéto, 83600 Fréjus Fréjus 83603 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez exceptionnellement cette chapelle grâce aux membres passionnés du comité de quartier.

DR

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