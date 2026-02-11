Grande fête de l’omelette géante Place de la Poste Saint-Aygulf Fréjus
Grande fête de l’omelette géante Place de la Poste Saint-Aygulf Fréjus samedi 12 septembre 2026.
Place de la Poste Saint-Aygulf Avenue de la Corniche d’Azur Fréjus Var
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
2026-09-12
Une omelette géante avec 12 000 à 15 000 œufs. Avec apéro, snack, buvette, repas des chevaliers, course pédestre de 10 kilomètres, grand bal et spectacle.
Place de la Poste Saint-Aygulf Avenue de la Corniche d’Azur Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 17 67 30 c.jumelage@ville-frejus.fr
English :
A giant omelette with 12,000 to 15,000 eggs. With aperitif, snack bar, refreshment bar, knights’ meal, 10-kilometer foot race, grand ball and show.
L’événement Grande fête de l’omelette géante Fréjus a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de Fréjus