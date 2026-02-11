Grande fête de l’omelette géante Place de la Poste Saint-Aygulf Fréjus

Grande fête de l’omelette géante

Place de la Poste Saint-Aygulf Avenue de la Corniche d’Azur Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Une omelette géante avec 12 000 à 15 000 œufs. Avec apéro, snack, buvette, repas des chevaliers, course pédestre de 10 kilomètres, grand bal et spectacle.

.

Place de la Poste Saint-Aygulf Avenue de la Corniche d’Azur Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 17 67 30 c.jumelage@ville-frejus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A giant omelette with 12,000 to 15,000 eggs. With aperitif, snack bar, refreshment bar, knights’ meal, 10-kilometer foot race, grand ball and show.

L’événement Grande fête de l’omelette géante Fréjus a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de Fréjus