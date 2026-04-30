Estérel côte d’azur 10km Base Nature François Léotard Fréjus
Estérel côte d’azur 10km Base Nature François Léotard Fréjus samedi 20 juin 2026.
Fréjus
Estérel côte d’azur 10km
Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Course de 5 et 10 km labellisée et qualificative, se déroulant à Fréjus et Saint-Raphaël.
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Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Qualifying 5 and 10 km races in Fréjus and Saint-Raphaël.
L’événement Estérel côte d’azur 10km Fréjus a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Fréjus
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