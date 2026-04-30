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Estérel côte d’azur 10km Base Nature François Léotard Fréjus

Estérel côte d’azur 10km Base Nature François Léotard Fréjus samedi 20 juin 2026.

Lieu : Base Nature François Léotard

Adresse : 1196 Boulevard de la Mer

Ville : 83600 Fréjus

Département : Var

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Fréjus

Estérel côte d’azur 10km

Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Course de 5 et 10 km labellisée et qualificative, se déroulant à Fréjus et Saint-Raphaël.
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Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Qualifying 5 and 10 km races in Fréjus and Saint-Raphaël.

L’événement Estérel côte d’azur 10km Fréjus a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Fréjus

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