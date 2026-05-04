Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota Villa Caryota Fréjus

Fréjus

Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota

Villa Caryota 192 avenue Aristide Briand Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous aux jardins est un événement national qui invite à découvrir la richesse et la diversité de la villa Caryota, un jardin botanique exceptionnel dans le coeur de Fréjus

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Villa Caryota 192 avenue Aristide Briand Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rendez-vous aux jardins is a national event that invites you to discover the richness and diversity of Villa Caryota, an exceptional botanical garden in the heart of Fréjus

L’événement Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota Fréjus a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Fréjus