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Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota Villa Caryota Fréjus

Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota Villa Caryota Fréjus vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Villa Caryota

Adresse : 192 avenue Aristide Briand

Ville : 83600 Fréjus

Département : Var

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Fréjus

Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota

Villa Caryota 192 avenue Aristide Briand Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Rendez-vous aux jardins est un événement national qui invite à découvrir la richesse et la diversité de la villa Caryota, un jardin botanique exceptionnel dans le coeur de Fréjus
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Villa Caryota 192 avenue Aristide Briand Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Rendez-vous aux jardins is a national event that invites you to discover the richness and diversity of Villa Caryota, an exceptional botanical garden in the heart of Fréjus

L’événement Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota Fréjus a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Fréjus

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