L’enceinte de la Butte Saint-Antoine, Butte Saint Antoine, Fréjus
L’enceinte de la Butte Saint-Antoine, Butte Saint Antoine, Fréjus dimanche 14 juin 2026.
L’enceinte de la Butte Saint-Antoine Dimanche 14 juin, 09h00, 13h00 Butte Saint Antoine Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00
Cette visite menée par une archéologue vous révélera les dernières recherches sur l’enceinte de la Butte Saint-Antoine et se poursuivra en direction de la Lanterne d’Auguste.
Butte Saint Antoine Chemin de la LANTERNE D’AUGUSTE, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.frejus.fr/decouvrir/patrimoine-historique/patrimoine-romain/butte-saint-antoine Les premières traces de l’occupation romaine sur la Butte Saint-Antoine datent de la fin des années 40 av. J.-C. En effet, des fouilles archéologiques ont révélé un habitat organisé, daté de 45-44 av. J.-C., période correspondant à la fondation de Forum Julii (Fréjus).
Ces découvertes confirment que le Forum et les premières structures urbaines se trouvaient sur cette butte, à l’écart du futur centre urbain.
De plus, la présence d’habitations modestes, à l’exception d’une maison plus cossue d’influence italienne, témoigne de l’installation progressive des premiers habitants romains. Dès 27-25 av. J.-C., la zone subit une transformation radicale.
En effet, une enceinte est construite et des remblais soutiennent un complexe administratif monumental, probablement un prétoire. Ce site sert à administrer la région et à superviser les activités portuaires.
Ainsi, il joue un rôle central dans les opérations navales romaines et marque une étape décisive dans l’histoire de Fréjus. Parkings gratuits à proximité.
Cette visite menée par une archéologue vous révélera les dernières recherches sur l’enceinte de la Butte Saint-Antoine et se poursuivra en direction de la Lanterne d’Auguste.
© Ville de Fréjus
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