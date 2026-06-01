Exposition « La Plate-Forme romaine sous la truelle des archéologues », Parc de la Plate-Forme romaine, Fréjus
Exposition « La Plate-Forme romaine sous la truelle des archéologues », Parc de la Plate-Forme romaine, Fréjus vendredi 12 juin 2026.
Exposition « La Plate-Forme romaine sous la truelle des archéologues » 12 – 14 juin Parc de la Plate-Forme romaine Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Retour en images sur les fouilles archéologiques et le chantier de restauration de la Plate-Forme romaine (2016-2025).
Parc de la Plate-Forme romaine 355 Avenue du 15e Corps d’Armée Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 https://www.ville-frejus.fr/ Inauguré à la fin de l’année 2021 à l’emplacement de l’ancien
stade Pourcin, le parc de la Plate-Forme romaine constitue
un espace de valorisation qui invite à la découverte d’un des
sites archéologiques les plus emblématiques de Forum Iulii.
L’ensemble monumental de la Plate-Forme romaine, classé
au titre des monuments historiques depuis 1886, constitue
l’élément central de ce projet patrimonial intégré dans un
aménagement urbain. Soutenu financièrement par le ministère
de la Culture (conservation régionale des monuments
historiques), il valorise les vestiges archéologiques, leur accès
et leur environnement, au sein d’un parcours de visite paysager
à l’échelle de la ville de Fréjus.
Retour en images sur les fouilles archéologiques et le chantier de restauration de la Plate-Forme romaine (2016-2025).
© Ville de Fréjus
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