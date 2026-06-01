Exposition « La Plate-Forme romaine sous la truelle des archéologues », Parc de la Plate-Forme romaine, Fréjus

Exposition « La Plate-Forme romaine sous la truelle des archéologues » 12 – 14 juin Parc de la Plate-Forme romaine Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Retour en images sur les fouilles archéologiques et le chantier de restauration de la Plate-Forme romaine (2016-2025).

Parc de la Plate-Forme romaine 355 Avenue du 15e Corps d’Armée Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 https://www.ville-frejus.fr/ Inauguré à la fin de l’année 2021 à l’emplacement de l’ancien

stade Pourcin, le parc de la Plate-Forme romaine constitue

un espace de valorisation qui invite à la découverte d’un des

sites archéologiques les plus emblématiques de Forum Iulii.

L’ensemble monumental de la Plate-Forme romaine, classé

au titre des monuments historiques depuis 1886, constitue

l’élément central de ce projet patrimonial intégré dans un

aménagement urbain. Soutenu financièrement par le ministère

de la Culture (conservation régionale des monuments

historiques), il valorise les vestiges archéologiques, leur accès

et leur environnement, au sein d’un parcours de visite paysager

à l’échelle de la ville de Fréjus.

Retour en images sur les fouilles archéologiques et le chantier de restauration de la Plate-Forme romaine (2016-2025).

© Ville de Fréjus