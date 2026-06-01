Animation Cyanotype, Médiathèque Villa-Marie, Fréjus
Animation Cyanotype, Médiathèque Villa-Marie, Fréjus samedi 6 juin 2026.
Animation Cyanotype Samedi 6 juin, 10h30 Médiathèque Villa-Marie Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Venez créer votre cyanotype à partir de fleurs et végétaux avec l’herboriste Pauline Seguin. > Rés. au 04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie 447 Avenue Aristide BRIAND, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494510189 https://bm.esterel-mediatem.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 51 01 89 »}] La bibliothèque municipale possède environ 200000 documents et reçoit plus de 30000 visiteurs par an. 106000 documents sont empruntés en moyenne chaque année, et plus de 400 actions sont organisées à destination des jeunes, environ 4150 enfants. Ces chiffres colossaux traduisent une activité dynamique, à laquelle participent de nombreux Fréjusiens tout au long de l’année. Ouvert : du 1er avril au 31 oct. (7h-20h), du 1er nov. au 31 mars (8h-19h). Entrée : gratuite.
Venez créer votre cyanotype à partir de fleurs et végétaux avec l’herboriste Pauline Seguin. > Rés. au 04 94 51 01 89
© Ville de Fréjus
À voir aussi à Fréjus (Var)
- Rendez-vous aux jardins visite de la villa Caryota Villa Caryota Fréjus 5 juin 2026
- Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus 7 juin 2026
- Exposition « La Plate-Forme romaine sous la truelle des archéologues », Parc de la Plate-Forme romaine, Fréjus 12 juin 2026
- Théâtre romain, Théâtre romain Philippe Léotard, Fréjus 13 juin 2026
- L’enceinte de la Butte Saint-Antoine, Butte Saint Antoine, Fréjus 14 juin 2026