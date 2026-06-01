Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus

Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne Dimanche 7 juin, 14h00 Parc Aurélien et Villa Aurélienne Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Ce parc de 24 hectares accompagnant la Villa Aurélienne est à la fois classé au titre des Espaces naturels et inscrit au titre des Monuments historiques. Accompagné par une guide naturaliste, vous découvrirez ses différentes facettes, comment il s’est constitué en fonction des contraintes naturelles et les points de vue qu’il réserve sur le territoire.

> Rens. 06 37 67 73 73

Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d’Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494529049 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/villa-aurelienne Sur ses 24 hectares, le parc offre une promenade à travers l’histoire, mêlant nature et patrimoine grâce aux vestiges de l’aqueduc romain qui en traversent les sentiers. Dès l’entrée, de majestueux pins parasols veillent, escortés de cèdres et d’arbousiers ; un peu plus loin, ce sont les myrtes et les rosiers anciens qui enchantent les visiteurs. Le parc révèle, au fil des saisons, une richesse botanique d’exception : la Scille du Pérou, l’Amaryllis belladona et les iris botaniques colorent les chemins, tandis que les freesias et les orchidées sauvages ponctuent le décor de leurs touches subtiles. Ouvert toute l’année de 9h à 18h Tarif habituel visite guidée 6€/adulte 4€/enfant / parking / aire de pique nique

Ce parc de 24 hectares accompagnant la Villa Aurélienne est à la fois classé au titre des Espaces naturels et inscrit au titre des Monuments historiques. Accompagné par une guide naturaliste, vous il…

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