Les Déjantés du Var Dance Music, Base Nature François Léotard, Fréjus
Les Déjantés du Var Dance Music, Base Nature François Léotard, Fréjus dimanche 21 juin 2026.
Les Déjantés du Var Dance Music Dimanche 21 juin, 12h00 Base Nature François Léotard Var
100 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Un DJ sera présent de 12h à 19h pour faire vibrer l’ambiance tout au long de l’après-midi. Il vous proposera une sélection dynamique des plus grands titres des années 80, 90 et 2000, pour vous replonger dans ces décennies incontournables et vous inviter à danser dans une atmosphère conviviale et festive.
Base Nature François Léotard 1196 boulevard de la mer 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Base Nature en bord de plage présence de parking gratuit
Fête de la musique 2026
©Yvan Dln
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