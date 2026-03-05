Marché nocturne de Fréjus-Plage Fréjus-Plage Fréjus

Marché nocturne de Fréjus-Plage

Fréjus-Plage Boulevard d’Alger et de la Libération Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-08-30 00:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Chaque année il rythme nos vacances à Fréjus dès la tombée de la nuit, l’incontournable marché nocturne pour le plaisir de tous.

Fréjus-Plage Boulevard d’Alger et de la Libération Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

English :

Every year it gives rhythm to our vacations in Fréjus as soon as the night falls, the unavoidable night market for the pleasure of all.

L’événement Marché nocturne de Fréjus-Plage Fréjus a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de Fréjus