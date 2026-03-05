Marché nocturne de Fréjus-Plage Fréjus-Plage Fréjus
Marché nocturne de Fréjus-Plage Fréjus-Plage Fréjus samedi 27 juin 2026.
Marché nocturne de Fréjus-Plage
Fréjus-Plage Boulevard d’Alger et de la Libération Fréjus Var
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-08-30 00:30:00
2026-06-27
Chaque année il rythme nos vacances à Fréjus dès la tombée de la nuit, l’incontournable marché nocturne pour le plaisir de tous.
Fréjus-Plage Boulevard d'Alger et de la Libération Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
Every year it gives rhythm to our vacations in Fréjus as soon as the night falls, the unavoidable night market for the pleasure of all.
