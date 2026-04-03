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CELTIC KANAN LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

CELTIC KANAN LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

CELTIC KANAN LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus samedi 19 septembre 2026.

Lieu : LE FORUM - SALLE GOUNOD

Adresse : 83 BOULEVARD DE LA MER

Ville : 83600 Frejus

Département : 83

Début : 2026-09-19

Fin : 2026-09-19

Heure de début : 20:30

CELTIC KANAN Début : 2026-09-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83

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