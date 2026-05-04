Sxpress Rue Henri Vadon Fréjus
Sxpress Rue Henri Vadon Fréjus vendredi 21 août 2026.
Fréjus
Sxpress
Rue Henri Vadon Arenes de Frejus Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Festival de musique électronique avec plus de 15 artistes sur 2 jours.
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Rue Henri Vadon Arenes de Frejus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Electronic music festival with over 15 artists over 2 days.
L’événement Sxpress Fréjus a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Fréjus
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