Festival International de l’Air Base Nature François Léotard Fréjus

Festival International de l’Air

Base Nature François Léotard 1996 Boulevard de la mer Fréjus Var

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-18

Rendez-vous incontournable de l’automne azuréen, le Festival International de l’Air déploie son éventail de propositions au-delà des générations et des frontières.

+33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

A not-to-be-missed event in autumn on the Côte d’Azur, the Festival International de l’Air extends its range of offerings across generations and borders.

