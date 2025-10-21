Festival International de l’Air Base Nature François Léotard Fréjus
Festival International de l’Air Base Nature François Léotard Fréjus vendredi 18 septembre 2026.
Festival International de l’Air
Base Nature François Léotard 1996 Boulevard de la mer Fréjus Var
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous incontournable de l’automne azuréen, le Festival International de l’Air déploie son éventail de propositions au-delà des générations et des frontières.
Base Nature François Léotard 1996 Boulevard de la mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr
English :
A not-to-be-missed event in autumn on the Côte d’Azur, the Festival International de l’Air extends its range of offerings across generations and borders.
L’événement Festival International de l’Air Fréjus a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de Fréjus