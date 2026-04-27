Hell’s Week Base Nature Fréjus Fréjus

Fréjus

Hell’s Week

Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Le plus grand rassemblement de bikers et motards dans le Sud de la France.

Bike & Car show Rock festival



Concerts live

– Shows cascades stunt

– Dj set

– Showsgirls et tattoo

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Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 52 80 79 brm-ca@hotmail.fr

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English :

The largest gathering of bikers and motorcyclists in the South of France.

Bike & Car show Rock festival



Live concerts

– Stunt shows

– Dj set

– Showgirls and tattoo

L’événement Hell’s Week Fréjus a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Fréjus