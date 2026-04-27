Hell’s Week Base Nature Fréjus Fréjus
Hell’s Week Base Nature Fréjus Fréjus jeudi 13 août 2026.
Fréjus
Hell’s Week
Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Le plus grand rassemblement de bikers et motards dans le Sud de la France.
Bike & Car show Rock festival
Concerts live
– Shows cascades stunt
– Dj set
– Showsgirls et tattoo
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Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 52 80 79 brm-ca@hotmail.fr
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English :
The largest gathering of bikers and motorcyclists in the South of France.
Bike & Car show Rock festival
Live concerts
– Stunt shows
– Dj set
– Showgirls and tattoo
L’événement Hell’s Week Fréjus a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Fréjus
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