Renc’ARTs itinérants de contes et musique ETE 2026 – VAR, VAR, Fréjus

Informations pratiques

Renc’ARTs itinérants de contes et musique ETE 2026 – VAR Samedi 1 août, 18h30 VAR Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T19:30:00+02:00

LES RENC’ARTS CONTES ET MUSIQUE DE L’ÉTÉ 2026 : ✨

Dans le cadre de sa programmation « Terre de paroles, terre de rencontres », la Cie Souffleuses d’Âmes vous présente Les Renc’ARTs itinérants contes et musique de cet été dans le VAR.

A travers l’art de conter, des escales et voyages contés poétiques avec 3 artistes conteuses . Cet itinérance nous invite à découvrir des lieux, du patrimoine naturel et culturel de notre région, à travers cet art avec des spectacles ou en balades.

Le petit plus ? Chaque rencontre sera suivie d’une parenthèse conviviale, gourmande et chaleureuse (apéritif, brunch, repas, dégustation) pour échanger avec les artistes, prolonger la magie et savourer le plaisir de rêver ensemble.

Du 30 juillet au 25 août 2026 : Des moments suspendus, chaleureux et vibrants, au cœur de vos paysages d’été, entre terre et mer.

LES ESCALES DE L’ÉTÉ : LE PROGRAMME Semaine par semaine

️ SEMAINE 1 : Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août

Jeudi 30 juillet à 16H00 — TOURTOUR

« Sur les chemins du monde » par Claudia Mad’moiZèle

Un voyage familial, musical et universel (dès 6 ans).

Tarifs : 8 € — En partenariat avec le Festival Perché de Tourtour (Réservations directes auprès du festival).

Vendredi 31 juillet à 18H30 — FRÉJUS

Spectacle & Dégustation « Contes Dits-Vins » par Claudia Mad’moiZèle

Une soirée contée, chants et poésies sur le vin et la terre (pour adultes).

Tarifs : 15 € (incluant la dégustation) — En partenariat avec le Domaine Jas des Oliviers (Réservations sur HelloAsso).

️ SEMAINE 2 : Du lundi 3 au dimanche 9 août

Lundi 3 août à 10H00 — FRÉJUS

Sur les chemins du monde » par Claudia Mad’moiZèle

Représentation réservée au centre de loisirs (fermé au public).

Mardi 4 août à 18H30 — MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

Balade contée « Murmures de tambour » par Claudia Mad’moiZèle

Une immersion contée dans un lieu magique au cœur de l’esprit des lieux (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — En partenariat avec le Domaine de Montrieux, suivie d’un doux temps de rencontre à la guinguette (Réservations sur HelloAsso).

Vendredi 7 août — LES ARCS-SUR-ARGENS

Balade contée dans le vieux village par Claudia Mad’moiZèle Déambulation contée et chantée au fil des ruelles médiévales (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — En partenariat avec Les Médiévales des Arcs (Réservations sur HelloAsso).

Dimanche 9 août — GASSIN

« Contes sous les étoiles » par Claudia Mad’moiZèle

Expérience immersive : repas, contes vibrants et veillée d’observation astronomique (pour adultes).

Tarifs : 35 € (spectacle + repas inclus) — En partenariat avec le Jardin de Gassin (Réservations directes auprès du jardin).

️ SEMAINE 3 : Du lundi 10 au dimanche 16 août

Mardi 11 août à 18H30 — MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

Balade contée par Claudia Mad’moiZèle

Immersion contée dans un lieu magique dans la nature (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — Suivie d’un temps de convivialité à la guinguette du Domaine de Montrieux (Réservations sur HelloAsso).

Jeudi 13 août à 19H00 — DOMAINE DE L’OLIVETTE

« Murmures de tambours » par Claudia Mad’moiZèle

✨ Contes, chants et instruments du monde (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — Suivi d’un temps de partage chaleureux autour d’un repas tiré du sac (Réservations sur HelloAsso).

Vendredi 14 août à 18H30 — FRÉJUS

Spectacle & Dégustation « Contes Dits-Vins » par Claudia Mad’moiZèle

✨ Des contes, chants et poésies sur le vin, la vigne et les vignerons.

Tarifs : 15 € (incluant la dégustation) — En partenariat avec le Domaine Jas des Oliviers (Réservations sur HelloAsso).

️ SEMAINE 4 : Du lundi 17 au dimanche 23 août

Mardi 18 août à 18H30 — MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

Balade contée « Une poignée de contes » par Isabelle Pratali

✨ Des histoires d’amour et de sagesse comme des petits grains de sable à collectionner (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — En partenariat avec le Domaine de Montrieux, suivie d’un verre à la guinguette (Réservations sur HelloAsso).

Mercredi 19 août à 19H00 — LES ARCS-SUR-ARGENS

« Contes Haut-Vol » par Isabelle Pratali

✨ Un voyage palpitant au cœur des contes italiens (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — En partenariat avec Les Médiévales des Arcs (Réservations sur HelloAsso).

Vendredi 21 août à 16H00 — TOURTOUR

« Sur les chemins du monde » par Claudia Mad’moiZèle

✨ Escale contée et familiale dans le village perché (dès 6 ans).

Tarifs : 8 € — En partenariat avec le Festival Perché de Tourtour (Réservations auprès du festival).

Vendredi 21 août à 19H00 — LORGUES (Domaine d’Avalon)

️ « Contes à deux voix » par Claudia Mad’moiZèle & Isabelle Pratal

✨ Une envolée artistique croisée unique et vibrante (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — En partenariat avec le Domaine d’Avalon (Réservations sur HelloAsso).

Samedi 22 août à 18H00 — GARÉOULT (Chapelle Saint-Félix)

⛪ « Murmures de tambours » par Claudia Mad’moiZèle

✨ Chants et contes sous la voûte d’un lieu unique (dès 8 ans).

Entrée libre / Participation libre — Offert par l’association Les Amis de Saint-Félix. Verre de l’amitié offert à l’issue de la soirée !

️ SEMAINE 5 : À partir du lundi 24 août

Lundi 24 août à 18H30 — LES ARCS-SUR-ARGENS

Balade contée « Conte en corps » par Patricia Lionnel

✨ Une merveilleuse rencontre entre le récit, la marche au coeur du vieux village médiéval

Tarifs : 12 € — En partenariat avec Les Médiévales des Arcs (Réservations sur HelloAsso).

Mardi 25 août à 18H30 — MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

Balade contée « Conte en corps » par Patricia Lionnel

✨ Pour ralentir, écouter le vivant et laisser le corps danser ce que les mots murmurent dans un lieu magique (dès 8 ans).

Tarifs : 12 € — En partenariat avec le Domaine de Montrieux (Réservations sur HelloAsso).

La plupart des spectacles s’effectuent sur réservation préalable pour vous garantir un accueil des plus chaleureux :

INFOS ET RESERVATIONS HELLO ASSO :

https://terredeparoles.jimdofree.com/

INFOS CIE SOUFFLEUSES D AMES

https://www.souffleusesdames.com/spectacles-de-contes/

VAR frejus Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « souffleusesdames@gmail.com »}] [{« link »: « https://terredeparoles.jimdofree.com/ »}, {« link »: « https://www.souffleusesdames.com/spectacles-de-contes/ »}] https://terredeparoles.jimdofree.com/

Les Renc’ARTs de la Cie Souffleuses d’Âmes reprennent la route pour réenchanter le Var ! Retrouvez trois conteuses lors d’escales poétiques, musicales et de balades au cœur du patrimoine.