Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Théâtre Romain Fréjus

Fréjus

Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Pour la toute première fois au théâtre Michel Cymès, médecin et présentateur star de magazines dédiés à la santé, monte sur les planches aux côtés d’une troupe de comédiens chevronnés pour une comédie inédite et féroce sur le milieu médical.

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Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

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English :

For the very first time on stage, Michel Cymès, doctor and star presenter of health magazines, takes to the stage alongside a troupe of seasoned actors for an original and ferocious comedy about the medical profession.

L’événement Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus