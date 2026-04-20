Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Théâtre Romain Fréjus
Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Théâtre Romain Fréjus samedi 18 juillet 2026.
Fréjus
Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical
Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Pour la toute première fois au théâtre Michel Cymès, médecin et présentateur star de magazines dédiés à la santé, monte sur les planches aux côtés d’une troupe de comédiens chevronnés pour une comédie inédite et féroce sur le milieu médical.
.
Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the very first time on stage, Michel Cymès, doctor and star presenter of health magazines, takes to the stage alongside a troupe of seasoned actors for an original and ferocious comedy about the medical profession.
L’événement Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus
À voir aussi à Fréjus (Var)
- Le Sentier du Mérou Fréjus Var 1 mai 2026
- Marché nocturne de Fréjus-Plage Fréjus-Plage Fréjus 28 juin 2026
- Mondial de Pétanque Laurent Barbero Ville de Fréjus Fréjus 2 juillet 2026
- AEC MMA LES ARENES DE FREJUS Frejus 4 juillet 2026
- Les Nuits Auréliennes Ménopause Théâtre Romain Fréjus 16 juillet 2026