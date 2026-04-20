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Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Théâtre Romain Fréjus

Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Théâtre Romain Fréjus samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Romain

Adresse : Avenue du théâtre romain

Ville : 83600 Fréjus

Département : Var

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Fréjus

Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Pour la toute première fois au théâtre Michel Cymès, médecin et présentateur star de magazines dédiés à la santé, monte sur les planches aux côtés d’une troupe de comédiens chevronnés pour une comédie inédite et féroce sur le milieu médical.
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Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83  tourisme@frejus.fr

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English :

For the very first time on stage, Michel Cymès, doctor and star presenter of health magazines, takes to the stage alongside a troupe of seasoned actors for an original and ferocious comedy about the medical profession.

L’événement Les Nuits Auréliennes Secret(s) médical Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus

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