Festival de Théâtre Les Nuits Auréliennes Théâtre Romain Fréjus

Festival de Théâtre Les Nuits Auréliennes

Théâtre Romain 175 Avenue du Théâtre Romain Fréjus Var

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-23

Forte de ses héritages historique et culturel, s’engager dans le développement et la promotion autour du spectacle vivant et du THÉÂTRE en particulier, à la fois de qualité et divertissant.

Théâtre Romain 175 Avenue du Théâtre Romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

English :

Drawing on its historical and cultural heritage, we are committed to the development and promotion of live entertainment, and of THEATER in particular, which is both entertaining and of high quality.

