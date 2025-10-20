Mondial de Pétanque Laurent Barbero Ville de Fréjus

Place de la République Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Avec l’organisation de cette nouvelle édition, FRÉJUS se place toujours comme la CAPITALE AZURÉENNE DE LA PÉTANQUE.

.

Place de la République Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the organization of this new edition, FRÉJUS continues to position itself as the AZURIAN CAPITAL OF PÉTANQUE.

L’événement Mondial de Pétanque Laurent Barbero Ville de Fréjus Fréjus a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de Fréjus