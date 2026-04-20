Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Nuits Auréliennes Ménopause Théâtre Romain Fréjus

Les Nuits Auréliennes Ménopause Théâtre Romain Fréjus jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Romain

Adresse : Avenue du théâtre romain

Ville : 83600 Fréjus

Département : Var

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Fréjus

Les Nuits Auréliennes Ménopause

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :
2026-07-16

C’est bien plus qu’une simple comédie, c’est un spectacle complet qui réussit son pari d’aborder avec humour, sensibilité et bienveillance un sujet universel. Venez partager une vraie bouffée de chaleur mais aussi une vraie bouffée d’air frais
  .

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83  tourisme@frejus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s much more than just a comedy, it’s a complete show that succeeds in tackling a universal subject with humor, sensitivity and kindness. Come and share a real breath of fresh air and warmth

L’événement Les Nuits Auréliennes Ménopause Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus

À voir aussi à Fréjus (Var)