Les Nuits Auréliennes Muchas Gracias Théâtre Romain Fréjus
Les Nuits Auréliennes Muchas Gracias Théâtre Romain Fréjus mardi 21 juillet 2026.
Fréjus
Les Nuits Auréliennes Muchas Gracias
Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21 23:30:00
Date(s) :
2026-07-21
… du Feydeau à l’état brut, avec des quiproquos en cascade, où chaque mensonge en amène un autre toujours plus gros. Réunissant des maestros du théâtre de boulevard cette comédie rythmée ne manque vraiment pas d’épices…
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Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr
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English :
Feydeau in its raw state, with cascading misunderstandings, where each lie leads to another and bigger one. Featuring a cast of boulevard theater maestros, this fast-paced comedy has plenty of spice…
L’événement Les Nuits Auréliennes Muchas Gracias Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus
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