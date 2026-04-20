Les Nuits Auréliennes Cyrano Théâtre Romain Fréjus
Les Nuits Auréliennes Cyrano Théâtre Romain Fréjus jeudi 23 juillet 2026.
Fréjus
Les Nuits Auréliennes Cyrano
Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Edouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence.
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Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr
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English :
Edouard Baer is a lover of words, language and poetry, a troupe man and a transmitter of emotions, and his encounter with Cyrano is an obvious one.
L’événement Les Nuits Auréliennes Cyrano Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus
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