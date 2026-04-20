Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Nuits Auréliennes Cyrano Théâtre Romain Fréjus

Les Nuits Auréliennes Cyrano Théâtre Romain Fréjus jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Romain

Adresse : Avenue du théâtre romain

Ville : 83600 Fréjus

Département : Var

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Fréjus

Les Nuits Auréliennes Cyrano

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Edouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence.
  .

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83  tourisme@frejus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Edouard Baer is a lover of words, language and poetry, a troupe man and a transmitter of emotions, and his encounter with Cyrano is an obvious one.

L’événement Les Nuits Auréliennes Cyrano Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus

À voir aussi à Fréjus (Var)