Les Nuits Auréliennes Cyrano Théâtre Romain Fréjus

Fréjus

Les Nuits Auréliennes Cyrano

Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Edouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence.

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Théâtre Romain Avenue du théâtre romain Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

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English :

Edouard Baer is a lover of words, language and poetry, a troupe man and a transmitter of emotions, and his encounter with Cyrano is an obvious one.

L’événement Les Nuits Auréliennes Cyrano Fréjus a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Fréjus