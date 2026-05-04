Azura concert de THEODORA Base Nature François Léotard Fréjus

Fréjus

Azura concert de THEODORA

Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Figure libre et inclassable de la scène alternative, Theodora sera à Fréjus le 31 juillet dans le cadre du festival Azura.

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Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@azurafestival.com

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English :

A free-spirited, unclassifiable figure on the alternative scene, Theodora will be in Fréjus on July 31 as part of the Azura festival.

L’événement Azura concert de THEODORA Fréjus a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Fréjus