Azura concert de THEODORA Base Nature François Léotard Fréjus
Azura concert de THEODORA Base Nature François Léotard Fréjus vendredi 31 juillet 2026.
Fréjus
Azura concert de THEODORA
Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Figure libre et inclassable de la scène alternative, Theodora sera à Fréjus le 31 juillet dans le cadre du festival Azura.
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Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@azurafestival.com
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English :
A free-spirited, unclassifiable figure on the alternative scene, Theodora will be in Fréjus on July 31 as part of the Azura festival.
L’événement Azura concert de THEODORA Fréjus a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Fréjus
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