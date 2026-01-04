COLOR SOUTH FESTIVAL Arènes de Fréjus Fréjus

COLOR SOUTH FESTIVAL

Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 01:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Color South Festival est de retour pour 2026! Depuis son lancement aux Arènes De Fréjus, le Color South Festival s’est rapidement imposé comme l’un des événements phares de l’été sur la Côte d’Azur.

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Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur colorsouthfestival@gmail.com

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English :

The Color South Festival is back for 2026! Since its launch at the Arènes de Fréjus, the Color South Festival has rapidly established itself as one of the Côte d?Azur?s leading summer events.

L’événement COLOR SOUTH FESTIVAL Fréjus a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Fréjus