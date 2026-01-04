COLOR SOUTH FESTIVAL Arènes de Fréjus Fréjus
COLOR SOUTH FESTIVAL Arènes de Fréjus Fréjus vendredi 7 août 2026.
COLOR SOUTH FESTIVAL
Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Color South Festival est de retour pour 2026! Depuis son lancement aux Arènes De Fréjus, le Color South Festival s’est rapidement imposé comme l’un des événements phares de l’été sur la Côte d’Azur.
.
Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur colorsouthfestival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Color South Festival is back for 2026! Since its launch at the Arènes de Fréjus, the Color South Festival has rapidly established itself as one of the Côte d?Azur?s leading summer events.
L’événement COLOR SOUTH FESTIVAL Fréjus a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Fréjus
À voir aussi à Fréjus (Var)
- LA PROCHAINE FOIS QUE TU – LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus 7 avril 2026
- ELIE SEMOUN – ELIE SEMOUN CACTUS – Espaces V Roger Lefort Villepinte 11 avril 2026
- Le Sentier du Mérou Fréjus Var 1 mai 2026
- Marché nocturne de Fréjus-Plage Fréjus-Plage Fréjus 27 juin 2026
- Mondial de Pétanque Laurent Barbero Ville de Fréjus Fréjus 2 juillet 2026