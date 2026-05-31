Visite libre gratuite au cloître de la cathédrale de Fréjus, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus

Visite libre gratuite au cloître de la cathédrale de Fréjus 19 et 20 septembre Cloître de la cathédrale de Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter gratuitement le cloître de la cathédrale de Fréjus le samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

10h – 18h (dernière entrée : 17h30)

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58 Rue de FLEURY, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494512630 https://www.cloitre-frejus.fr Construit entre les Ve et XVIe siècles à l’emplacement de la cité antique de Fréjus, l’ensemble cathédral regroupe quatre bâtiments : le palais épiscopal (transformé aujourd’hui en Hôtel de Ville), la cathédrale, le baptistère et enfin l’ensemble canonial dont fait partie intégrante le cloître.

Ce dernier était un lieu de passage permettant de desservir les différents bâtiments, il n’était donc pas un lieu de recueillement.

Venez visiter gratuitement le cloître de la cathédrale de Fréjus le samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

©Aurore Danneels