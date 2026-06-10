Chapiteau des transitions – 4ème édition Friche quartier Maurepas – En face de l’ESC Simone Iff Rennes lundi 15 juin 2026.

Chapiteau des transitions – 4ème édition Friche quartier Maurepas – En face de l’ESC Simone Iff Rennes 15 – 19 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre / Places limitées et sur inscription pour certains ateliers

Comment repenser notre rapport au vivant en prenant soin des humains, des animaux, végétaux dans une logique de déconstruction des modèles de domination ?

Venez découvrir la 4ᵉ édition du Chapiteau du vivant !

Du 15 au 19 juin 2026

Sur la friche en face de l’ESC Simone Iff – à Maurepas

Un événement co-organisé par les étudiant.e.s et enseignantes de BUT 2 Carrières Sociales de l’IUT de Rennes, en partenariat avec les acteurs associatifs du territoire.

✨ Le Chapiteau du vivant est un événement fédérateur pour imaginer de nouvelles façons de vivre ensemble et préserver notre environnement. Cette expérimentation d’une « université hors les murs » propose une immersion collective et festive autour des grands enjeux du vivant, de la biodiversité et du lien social.

Ouvert à toutes et tous : étudiant·e·s, enseignant·e·s, habitant·e·s, associations et toute personne curieuse de s’engager dans une démarche citoyenne et pédagogique.

️ Au programme :

• Ateliers participatifs (construction de cabane à insectes, décoration d’arche, cuisine, théâtre-forum…)

• Braderie solidaire

• Bar à tisanes

• Grimpe d’arbre

• Débats & rencontres

• Spectacles vivants

• Soirées festives

• …

Un projet au cœur de la pédagogie active du BUT Carrières Sociales : les étudiant·e·s conçoivent, organisent et animent l’événement, développant ainsi leurs compétences en animation, gestion de projet et mobilisation citoyenne.

Découvrez le programme détaillé ici : [https://www.calameo.com/read/008241164cf5b1ef4585c](https://www.calameo.com/read/008241164cf5b1ef4585c)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-15T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T23:00:00.000+02:00

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sandrine.rospabe@univ-rennes.fr marie-charlotte.allam@univ-rennes.fr

Friche quartier Maurepas – En face de l’ESC Simone Iff Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



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