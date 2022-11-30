Chapitre de la Confrérie de la Crevette Grise Fort-Mahon-Plage

Chapitre de la Confrérie de la Crevette Grise

Avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

2026-09-19

8ème chapitre de la Confrérie de la Crevette Grise

Départ du défilé dans l’avenue de la plage vers 12h entre l’esplanade et le cinéma le Vox

Avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 12 81 51 85

English :

8th chapter of the Brotherhood of the Grey Shrimp

Parade departs from the avenue de la plage at around 12pm, between the esplanade and the Vox cinema

