Cha’Pousse – Festival à la ferme, Concert de Zarzhä, Ferme Sapousse, Pussay

Informations pratiques

Cha’Pousse – Festival à la ferme, Concert de Zarzhä Samedi 19 septembre, 20h00 Ferme Sapousse Essonne

Prix libre, possibilité d’acheter ses places directement à son arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Il se passe des choses incroyables à deux pas de chez vous. Avec Cha’Pousse, le Festival à la ferme, venez découvrir le patrimoine agricole et culturel de votre région.

Le festival sera l’occasion de participer au concert ddu groupe Zarzhä, en plongeant dans une chanson urbaine aux accents balkaniques et latino-américains.

Leur album « Minuit moins le quart » nous invite à « parier sur la nuit ». Ce titre n’a rien d’anodin. C’est l’heure où des gens qui ne se connaissent pas se laissent happer par la nuit pour danser, se révolter et s’enlacer. Une promesse qui résonnera dans les festivals et les salles d’une tournée démarrée sur les chapeaux de roues à la Maroquinerie.

Mais Cha’Pousse le Festival à la ferme c’est aussi:

Des spectacles, des concerts, des animations nature et culture, des expositions, les premières olympiades de la nature pour les enfants, de nombreuses surprises vous attendent.

Et bien sûr vous pourrez également profiter du patrimoine culinaire impressionnant de notre région avec une délicieuse restauration bio et locale préparée par les bénévoles à partir de produits locaux.

Ferme Sapousse 31d route de Grandville, 91740 Pussay Pussay 91740 Gommerville Essonne Île-de-France 0650066598 https://www.fermesapousse.fr/ https://www.facebook.com/fermesapousse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rendez-vous-a-la-ferme/evenements/cha-pousse-festival-a-la-ferme »}] La ferme Sapousse fait partie du patrimoine agricole de la région. Sur une terrain communal, des fruits, légumes et plantes aromatiques y sont produits en agriculture biologique. La démarche vise à faire évoluer les installations bâties et non bâties vers une résilience écologique toujours plus importante. Un parking gratuit est proposé aux participants

Concert de Zarzhä

©Zarzhä