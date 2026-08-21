Cha’Pousse – Festival à la ferme, Pizza paysanne, Ferme Sapousse, Pussay

Informations pratiques

Cha’Pousse – Festival à la ferme, Pizza paysanne Samedi 19 septembre, 18h00 Ferme Sapousse Essonne

Prix libre, il est également possible de prendre ses places directement à son arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Il se passe des choses incroyables à deux pas de chez vous. Avec Cha’Pousse, le Festival à la ferme, venez découvrir le patrimoine agricole et culturel de votre région.

Le festival sera l’occasion de profiter du patrimoine culinaire impressionnant de notre région avec une délicieuse restauration bio et locale préparée par les bénévoles à partir de produits locaux. Des céréaliers d’Eure Et Loire viendront avec leur grand four à pain au sein duquel de délicieuses pizza seront cuites avec de la farine et des légumes locaux.

Mais Cha’Pousse le Festival à la ferme c’est aussi:

Des spectacles, des concerts, des animations nature et culture, des expositions, les premières olympiades de la nature pour les enfants, de nombreuses surprises vous attendent.

Ferme Sapousse 31d route de Grandville, 91740 Pussay Pussay 91740 Gommerville Essonne Île-de-France 0650066598 https://www.fermesapousse.fr/ https://www.facebook.com/fermesapousse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rendez-vous-a-la-ferme/evenements/cha-pousse-festival-a-la-ferme »}] La ferme Sapousse fait partie du patrimoine agricole de la région. Sur une terrain communal, des fruits, légumes et plantes aromatiques y sont produits en agriculture biologique. La démarche vise à faire évoluer les installations bâties et non bâties vers une résilience écologique toujours plus importante. Un parking gratuit est proposé aux participants

Démonstration culinaire : confection et cuisson de pizzas par des céréaliers d’Eure et Loire

©Rendez-vous à la ferme