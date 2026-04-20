Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026 La Cane Bière Marseille 4e Arrondissement
Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026 La Cane Bière Marseille 4e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026
Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. La Cane Bière 32 boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20 21:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans notre corps, tout est affaire de communication. Les cellules échangent en permanence pour produire de l’énergie et transmettre des signaux. Quand cette connexion est rompue, on perd l’accès au réseau…
Dans notre corps, tout est affaire de communication. Les cellules échangent en permanence pour produire de l’énergie et transmettre des signaux. Quand cette connexion est rompue, on perd l’accès au réseau… C’est ce qui se produit dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth des mutations perturbent les communications cellulaires, entraînant la dégénérescence des motoneurones. Les muscles s’atrophient, provoquant un handicap moteur. Peut-on restaurer cette connexion ? .
La Cane Bière 32 boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In our bodies, everything is a matter of communication. Cells are constantly exchanging energy and transmitting signals. When this connection is broken, we lose access to the network?
L’événement Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Sortie nature du Muséum biodiversité du Domaine Montgolfier (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 25 avril 2026
- Murmuration level 2 Le Dôme Marseille 4e Arrondissement 26 avril 2026
- Sortie nature du Muséum petite faune du Massif de l’Étoile (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 26 avril 2026
- Sortie nature du Muséum Roselière de la Anse de Boumandariel (Sausset les Pins) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 29 avril 2026
- Queen House Le Dôme Marseille 4e Arrondissement 2 mai 2026