Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026 La Cane Bière Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026

Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. La Cane Bière 32 boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 21:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans notre corps, tout est affaire de communication. Les cellules échangent en permanence pour produire de l’énergie et transmettre des signaux. Quand cette connexion est rompue, on perd l’accès au réseau…

Dans notre corps, tout est affaire de communication. Les cellules échangent en permanence pour produire de l’énergie et transmettre des signaux. Quand cette connexion est rompue, on perd l’accès au réseau… C’est ce qui se produit dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth des mutations perturbent les communications cellulaires, entraînant la dégénérescence des motoneurones. Les muscles s’atrophient, provoquant un handicap moteur. Peut-on restaurer cette connexion ? .

La Cane Bière 32 boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

In our bodies, everything is a matter of communication. Cells are constantly exchanging energy and transmitting signals. When this connection is broken, we lose access to the network?

L’événement Charcot-Marie-Tooth un probleme de communication Pint of Science 2026 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille