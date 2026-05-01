Sortie nature découverte de la flore des calanques (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Sortie nature découverte de la flore des calanques (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Sortie nature découverte de la flore des calanques (Marseille)
Mercredi 20 mai 2026.
Journée. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré-inscription.
Cette balade botanique sur les hauteurs du massif vous invite à découvrir des espèces emblématiques du Parc National des Calanques et à profiter de splendides paysages sur la mer.
Animée par la Société Linnéenne de Provence et le Muséum de Marseille.
• Sortie gratuite sur pré-inscription obligatoire 04 91 14 59 55 museum-publics@marseille.fr
• Pour le public individuel adultes et jeunes à partir de 12 ans
• Places limitées (2 inscriptions maximum par réservation)
• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants. .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration.
L’événement Sortie nature découverte de la flore des calanques (Marseille) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Ville de Marseille
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