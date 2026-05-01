Ce que le tamarin-lion doré nous dit de la conservation La Cane Bière Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Ce que le tamarin-lion doré nous dit de la conservation

Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. La Cane Bière 32 boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 21:30:00

Date(s) :

2026-05-18

La crise de la biodiversité, causée par la perte des habitats, menace fortement les primates, comme le tamarin-lion doré, endémique de la forêt Atlantique. Un programme de conservation a permis de décupler ses effectifs en 40 ans.

La crise de la biodiversité, causée par la perte des habitats, menace fortement les primates, comme le tamarin-lion doré, endémique de la forêt Atlantique. Un programme de conservation a permis de décupler ses effectifs en 40 ans. L’analyse des réseaux d’acteurs révèle que ce succès repose sur la coordination des parties prenantes. Entre écologie et sociologie, cette étude montre comment l’implication des acteurs peut contrer le déclin de la biodiversité. .

La Cane Bière 32 boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

The biodiversity crisis, caused by habitat loss, is a major threat to primates such as the golden lion tamarin, endemic to the Atlantic forest. A conservation program has increased its numbers tenfold in 40 years.

L’événement Ce que le tamarin-lion doré nous dit de la conservation Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille