Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement
Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement jeudi 21 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam
Jeudi 21 mai 2026 de 19h à 20h30. Tiers-Lab des Transitions 15 Boulevard Léglize Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Monologue politique, culinaire, avec une pincée intime épicée, programmé par Lieux Publics dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.
Performance théâtre
Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement… Si son taboulé est joliment vert, son quotidien ne l’est pas toujours.
De même si dans sa préparation le goût du citron est un atout succulent, sa vie ici a parfois un goût très acide… Afin d’éviter toute déception, autant prévenir, il n’y aura pas de raisins secs mais des paroles sucrées et des sourires !
Des ateliers sont prévus en amont du spectacle dans chaque lieu.
Gratuit Sur inscription
Interprétation, conception et mise en scène Jessy Khalil
Lumières et son François Blondel
Costume Jocelyne Mallet
Arrangement musique Filip TRAD
Regard extérieur Chrystel Pellerin
Avec le soutien de La lampisterie Brassac-les-Mines, La cour des 3 coquins Clermont-Ferrand .
Tiers-Lab des Transitions 15 Boulevard Léglize Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 contact@lieuxpublics.com
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English :
Political monologue, culinary, with a pinch of spicy intimacy, programmed by Lieux Publics as part of the Saison Méditerranée 2026.
L’événement Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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