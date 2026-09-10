CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEUT ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
mercredi 21 octobre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEUT !
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-23 2026-10-25
Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale !
Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève.
Elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti. 16 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A comedy led by a duo of wacky comediennes to laugh together about the mental burden!
L’événement CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEUT ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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