CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEUT ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

mercredi 21 octobre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEUT !

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-23 2026-10-25

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale !

Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève.

Elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti. 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A comedy led by a duo of wacky comediennes to laugh together about the mental burden!

L’événement CHARGE MENTALE, SAUVE QUI PEUT ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE