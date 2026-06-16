Charif Megarbane + Marine Quéméré New Morning Paris

Charif Megarbane est un compositeur-producteur multi-instrumentiste libanais hyperactif et prolifique qui bouscule les frontières musicales. De Beyrouth à Lisbonne, en passant par le Moyen-Orient jusqu’à l’Indonésie, il prône et développe une musicalité extrêmement polyvalente aux directions sonores plurielles si chères au label Habibi Funk : les mélodies arabes et les grooves disco psychédéliques coexistent naturellement, ancrés dans une approche contemporaine et axée sur la performance.

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Auteure, compositrice et arrangeuse, souvent recluse dans son studio d’enregistrement niché dans le grenier de sa maison d’enfance, perdue au milieu des bois dans le Parc du Vexin, Marine Quéméré poursuit sa voie au fil d’un EP et d’un LP déjà à son actif…

Fidèle à une approche DIY, il échappe à toute catégorisation, façonnant ce qu’il appelle la « Lebrary music » : une fusion sans frontières, enracinée en Méditerranée, mêlant library music, afrobeat..

Le samedi 20 juin 2026

de 20h00 à 22h30

payant Prix Normal : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260620-7707-marine-quemere-charif-megarbane.html



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