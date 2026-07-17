Charleville-Mézières, un laboratoire du patrimoine industriel ?, La Macérienne, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Charleville-Mézières, un

laboratoire du patrimoine industriel ? Samedi 19 septembre, 16h30 La Macérienne Ardennes

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’entrée du massif de l’Ardenne, Charleville-Mézières est une entité urbaine qui a un riche passé industriel et ferroviaire. Premier pôle manufacturier du département, Charleville-Mézières a perdu des usines importantes (Deville, Gailly, Grandry, La Macérienne, Lefort, Manestamp…) et les rotondes et ateliers de Mohon dans les décennies qui ont suivi la fin des Trente Glorieuses.

Autant de friches industrielles qui furent des témoins douloureux de la désindustrialisation et un défi pour la municipalité carolopolitaine. Leur traitement et leur transformation sont autant de cas particuliers qui ont suivi des cheminements différents avec l’implication de divers acteurs publics et privés. C’est en cela que Charleville-Mézières peut être considérée comme un des laboratoires du patrimoine industriel en France.

René Pierre Colinet.

La Macérienne 10 Avenue Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 56 47 57 https://www.charleville-mezieres.fr/directory/entry/la-macerienne L’usine de Charleville-Mézières entre en fonction en 1894, à l’initiative de l’industriel Gustave-Adolphe Clément, qui édifiera parallèlement une autre usine à Levallois-Perret d’où sortira, en 1900, la première voiture VPC Panhard. La fabrique de Charleville sera destinée à produire les pièces et ne cessera de se développer jusqu’à la première guerre mondiale. Ses bâtiments sont encore visibles aujourd’hui ; ainsi, le grand atelier en pierre à trois niveaux couverts d’une charpente métallique. A côté est implanté le local des deux turbines, de même facture. Au centre de la cour, se situe le bâtiment de nickelage construit en 1896-97, le grand bâtiment de stockage étant, quant à lui, reconstruit en 1909 avec, à l’intérieur, une charpente en béton. La petite maison du concierge se trouve face à la rue, avec la porte d’entrée. Enfin, le bâtiment de l’administration est le résultat de deux campagnes de travaux effectuées en 1895 puis en 1928.

La cessation d’activité survient en 1984.

Les bâtiments ont été récemment réhabilités en un espace de manifestations culturelles.

À l’entrée du massif de l’Ardenne, Charleville-Mézières est une entité urbaine qui a un riche passé industriel et ferroviaire. Premier pôle manufacturier du département, Charleville-Mézières a perdu …

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