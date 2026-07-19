Charlie Chaplin, le génie de la liberté Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Charlie Chaplin, le génie de la liberté

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

20 000 Docs sur la terre propose cette projection

Charlie Chaplin, le génie de la liberté de Yves Jeuland & François Aymé

On ne présente plus l’immense Charlie Chaplin, pionnier du cinéma, artiste incomparable et homme d’affaires redoutable qui livra une œuvre intemporelle et universelle. Mais ce cinéaste mythique, aux convictions politiques fortes et assumées, n’a pas encore livré tous ses secrets. Narré par la voix de Mathieu Amalric, ce documentaire cherche à cerner la complexité de ce self made man et de ses films .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Charlie Chaplin, le génie de la liberté Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose