CHARLIE HAID ZENITH DE PAU Pau
vendredi 16 avril 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
CHARLIE HAID
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16 22:00:00
Date(s) :
2027-04-16
Après une tournée triomphale dans toute la francophonie, Charlie Haid revient une toute dernière fois avec son spectacle d’humour et de mentalisme.
À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but
est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir. Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre
d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée.
En collaboration avec Fabien Olicard. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : CHARLIE HAID
L’événement CHARLIE HAID Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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