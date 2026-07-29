CHARLIE HAID ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

CHARLIE HAID

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16 22:00:00

Date(s) :

2027-04-16

Après une tournée triomphale dans toute la francophonie, Charlie Haid revient une toute dernière fois avec son spectacle d’humour et de mentalisme.

À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but

est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir. Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre

d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée.

En collaboration avec Fabien Olicard. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : CHARLIE HAID

L’événement CHARLIE HAID Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau