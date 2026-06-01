Charlie Winston concert Cour du Château Commercy
Charlie Winston concert Cour du Château Commercy samedi 20 juin 2026.
Commercy
Charlie Winston concert
Cour du Château Château Stanislas Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Avec Love Isn’t Easy, son 6ème album intime et vibrant, Charlie WINSTON explore l’amour tout en affirmant pleinement son identité artistique. Entouré de ses musiciens complices, il sera sur scène au château Stanislas entouré de ses musiciens complices pour un live puissant et habité.
Un cadre exceptionnel. Un artiste incontournable. Une soirée qui s’annonce mémorable.Tout public
0 .
Cour du Château Château Stanislas Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 02 18 mairie@commercy.fr
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English :
With Love Isn?t Easy, his 6th intimate and vibrant album, Charlie WINSTON explores love while fully asserting his artistic identity. Surrounded by his accomplice musicians, he will be on stage at the Château Stanislas for a powerful live performance.
An exceptional setting. An artist not to be missed. An evening to remember.
L’événement Charlie Winston concert Commercy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS