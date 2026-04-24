Charroux en mai Maison du Tourisme Charroux
Charroux en mai Maison du Tourisme Charroux vendredi 1 mai 2026.
Charroux
Charroux en mai
Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-01
fin : 2026-05-31 21:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Nocturne tous les jeudis avec artisans et commerçants qui vous accueillent jusqu’à 21h. Liste des boutiques participantes et animations auprès de la Maison du Tourisme ouverte aussi jusqu’à 21h.
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Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71
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English :
Nocturne every Thursday with artisans and retailers open until 9pm. List of participating stores and events at the Maison du Tourisme, also open until 9pm.
L’événement Charroux en mai Charroux a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule