Charroux en mai Maison du Tourisme Charroux

Charroux

Charroux en mai

Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-01

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Nocturne tous les jeudis avec artisans et commerçants qui vous accueillent jusqu’à 21h. Liste des boutiques participantes et animations auprès de la Maison du Tourisme ouverte aussi jusqu’à 21h.

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Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71

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English :

Nocturne every Thursday with artisans and retailers open until 9pm. List of participating stores and events at the Maison du Tourisme, also open until 9pm.

L’événement Charroux en mai Charroux a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule