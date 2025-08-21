Escapade entre Sioule et Bouble Charroux Allier

Escapade entre Sioule et Bouble

Ce parcours très sportif de 66 kilomètres pour 789 mètres de dénivelé est sans aucun doute l’un des plus emblématiques du département.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The 66-kilometre, 789-metre climb is undoubtedly one of the department?s most emblematic routes.

Deutsch :

Diese sehr sportliche Strecke mit einer Länge von 66 Kilometern und einem Höhenunterschied von 789 Metern ist zweifellos eine der symbolträchtigsten des Departements.

Italiano :

L’ascesa di 66 chilometri e 789 metri è senza dubbio uno dei percorsi più emblematici del dipartimento.

Español :

La ascensión, de 66 kilómetros y 789 metros, es sin duda una de las rutas más emblemáticas del departamento.

