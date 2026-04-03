Via Sancti Martini Étape Charroux Coutansouze Charroux Allier

Via Sancti Martini Étape Charroux Coutansouze Grande rue 03140 Charroux Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Étape de la Via Sancti Martini entre Charroux (Plus Beau Village de France) et Coutansouze. Découvrez le Bocage bourbonnais, l’église romane de Taxat-Senat, celle de Bellenaves et le viaduc de la Perrière. Patrimoine et nature préservée.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Stage of the Via Sancti Martini between Charroux (Plus Beau Village de France) and Coutansouze. Discover the Bocage Bourbonnais, the Romanesque churches of Taxat-Senat and Bellenaves and the La Perrière viaduct. Heritage and unspoilt nature.

Deutsch :

Etappe der Via Sancti Martini zwischen Charroux (Schönstes Dorf Frankreichs) und Coutansouze. Entdecken Sie die Bocage Bourbonnais, die romanische Kirche von Taxat-Senat, die Kirche von Bellenaves und das Viadukt von La Perrière. Kulturerbe und unberührte Natur.

Italiano :

Una tappa della Via Sancti Martini tra Charroux (Plus Beau Village de France) e Coutansouze. Scoprite il Bocage Bourbonnais, le chiese romaniche di Taxat-Senat e Bellenaves e il viadotto di La Perrière. Patrimonio e natura incontaminata.

Español :

Una etapa de la Vía Sancti Martini entre Charroux (Plus Beau Village de France) y Coutansouze. Descubra el Bocage Bourbonnais, las iglesias románicas de Taxat-Senat y Bellenaves y el viaducto de La Perrière. Patrimonio y naturaleza virgen.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme