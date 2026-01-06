Brocante Charroux
Brocante Charroux dimanche 26 avril 2026.
Brocante
Le Bourg Charroux Allier
Brocante organisée par la commune de Charroux.
Le Bourg Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 65
English :
Flea market organized by the Charroux commune.
