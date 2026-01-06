Brocante

Le Bourg Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Brocante organisée par la commune de Charroux.

Le Bourg Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 65

English :

Flea market organized by the Charroux commune.

L’événement Brocante Charroux a été mis à jour le 2026-01-04 par Office de tourisme Val de Sioule